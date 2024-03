Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zeigt sich verhalten. Trotz der jüngsten Allzeithochs beim DAX scheinen die Investoren zunehmend zurückhaltender zu werden. Ein Gespräch mit Börsenpsychologe Joachim Goldberg liefert Einblicke in die aktuelle Marktstimmung. Der Quartalsbericht von Nvidia und dessen Nachwirkungen haben zu einer merklichen Veränderung geführt. Während institutionelle Anleger mit mittelfristigem Horizont gegen den Markttrend gehalten haben, zeigt sich bei den Privatanlegern eine neutralere Haltung. Erstaunlicherweise neigen trotz der Möglichkeit, auf der Shortseite zu agieren, viele dazu, auf einen deutlichen Marktrücksetzer zu warten - der bisher ausgeblieben ist. Die Zurückhaltung beim Einstieg auf der Bullenseite deutet auf eine gewisse Sorge vor Überhitzung des Marktes hin, obwohl internationale Investoren weiterhin Kapital in europäische Aktien fließen lassen, was die Kurse stützt. Warum Goldberg trotzdem aktuell keine Überhitzung der Märkte sieht: Mehr dazu im Interview!