Die schwer in der Krise steckende New York Community Bancorp (NYCB) kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Am Mittwoch verliert die US-Regionalbank einmal mehr deutlich an Boden und notiert an der Wall Street mehr als 40 Prozent im Minus. Grund sind Medienberichte, dass das Geldhaus eine Finanzspritze benötigt.Reuters und das Wall Street Journal berichten am Mittwoch, dass die NYCB bei externen Investoren nach Kapital sucht, um die Bilanz zu stärken. Die Bank selbst war laut den Berichten zunächst nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...