Aramco Digital, die Digital- und Technologietochter von Aramco, und LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, haben eine Aktionärsvereinbarung zur Gründung eines IT-Dienstleistungsunternehmens im Königreich Saudi-Arabien unterzeichnet. Das künftige Unternehmen würde Innovation in Aktion zeigen, einschließlich bahnbrechender digitaler Dienstleistungen und transformativer Industrie 4.0-Systemintegrationsfähigkeiten. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit die Vision 2030 des Königreichs unterstützen wird, indem sie hochqualifizierte Arbeitsplätze für Saudis in diesem Sektor schafft.

Signing of the shareholders' agreement between LTIMindtree and Aramco Digital. Left to right, Sudhir Chaturvedi, President, and Executive Board Member, LTIMindtree and Tareq Amin, CEO, Aramco Digital. (Photo: Business Wire)

Das Joint Venture wird im Rahmen des Aramco Namaat Industrial Investments Program gegründet. Sudhir Chaturvedi, President und Executive Board Member, LTIMindtree, sagte: "LTIMindtree ist vollständig auf die saudische Vision 2030 ausgerichtet. Wir freuen uns, dass wir als zuverlässiger Partner für das Joint Venture ausgewählt wurden. KSA und MENA gehören zu den am schnellsten wachsenden Regionen der Welt, was die Einführung neuer Technologien angeht. Wir haben uns verpflichtet, der Region neues technologiebasiertes Wachstum zu bescheren. Mit Aramco Digital werden wir unsere globalen Fähigkeiten und unser Fachwissen einbringen und neue Technologien nutzen, um eine digitale Transformation zu ermöglichen, die für Giga-Projekte, den Regierungssektor, wachstumsstarke Industrien, den Energiesektor, die Fertigung und den Finanzdienstleistungssektor geeignet ist."

Nabil Al Nuaim, Aramco Senior Vice President of Digital and Information Technology und Vorstandsmitglied von Aramco Digital, sagte: "Dies ist eine entscheidende Partnerschaft, um die Kraft der digitalen Transformation zu nutzen und noch nie dagewesene Möglichkeiten für Innovation und Nachhaltigkeit in der Region zu erschließen. Das Joint Venture zielt darauf ab, die Lokalisierung des wichtigen Sektors der IT-Dienstleistungen zu fördern, wertvolle Arbeitsplätze zu schaffen und den Weg für eine bessere Zukunft im Königreich zu ebnen."

Tareq Amin, CEO von Aramco Digital, sagte: "Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit, die sich mit den Lösungsangeboten von Aramco Digital deckt, die von der großen Nachfrage nach maßgeschneiderten und skalierbaren Lösungen profitieren. Die leistungsstarke Kombination aus dem Geschäft von Aramco Digital und den umfassenden technischen Fähigkeiten und Kundenerfahrungslösungen von LTIMindtree hat das Potenzial, einen enormen Wert für die Region zu schaffen. Es unterstreicht unsere gemeinsamen Bemühungen, die Vision 2030 zu unterstützen und unseren Kunden und Mitarbeitern einen erstklassigen und nachhaltigen Wert zu bieten, während wir gleichzeitig auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und Know-how vor Ort mit einem Wettbewerbsvorteil hinarbeiten."

Über Aramco Digital

Aramco Digital ist die digitale und technologische Tochtergesellschaft von Aramco. Aramco Digital treibt die digitale Innovation und Transformation in verschiedenen Sektoren voran. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein florierendes nationales digitales Ökosystem zu schaffen und Pionierarbeit bei der Entwicklung digitaler Plattformen der nächsten Generation zu leisten, die die Kreativität fördern, Werte freisetzen und die Nachhaltigkeit weltweit unterstützen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle zu optimieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse positiv zu beeinflussen. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von über 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Spezialisten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit renommierten Stärken der einstigen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer unternehmerischer Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/

