Berichte über eine möglicherweise nötige Finanzspritze hatten die Aktie der schwer angeschlagenen New York Community Bancorp (NYCB) am Mittwoch erneut um mehr als 40 Prozent abstürzen lassen. Nun hat die Regionalbank bestätigt, dass es eine Kapitalerhöhung in Höhe von einer Milliarde Dollar geben und die Führung umstrukturiert werden wird. Die Aktie macht die Verluste in einer ersten Reaktion mehr als wett.Angeführt wird die Kapitalerhöhung vom ehemaligen US-Finanzminister Steve Mnuchin mit seinem ...

