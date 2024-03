700 % Rallye von PEPE gerät ins Stocken - Trader weichen auf SMOG und diesen Coin aus

Die Meme Coin Rallye nimmt kein Ende. Nachdem Bitcoin gestern erst ein neues Allzeithoch erreicht hat und dann auf unter 61.000 Dollar gecrasht ist, wurden auch die meisten Meme Coins ausgebremst und haben teilweise Korrekturen von mehr als 30 % hinnehmen müssen. Die meisten haben sich schnell wieder erholt. Auch PEPE notiert inzwischen wieder deutlich höher als gestern. Für einen neuen Höchststand hat es aber noch nicht gereicht. Dafür setzen Investoren vermehrt auf Scotty the AI ($SCOTTY) und den Smog Token ($SMOG). Ob hier die nächsten Milliarden Dollar Coins unterwegs sind, wird sich zeigen.

PEPE legt um 700 % zu

Die letzten Wochen haben wohl sämtliche Regeln, die bisher am Kryptomarkt gegolten haben, ausgehebelt. Erst gestern hat Bitcoin lange vor seinem Halving ein neues Allzeithoch erreicht und schon in den Tagen davor haben Meme Coins, die viele schon längst abgeschrieben haben und ihren Hype schon im letzten Jahr hatten, neue Höchststände erreicht. Innerhalb einer Woche haben zwei Meme Coins die Milliarden Dollar Marke überschritten. Den Anfang für diese Rallye hat PEPE gemacht, der inzwischen auf Monatssicht mit über 700 % im Plus liegt.

(PEPE Coin Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Während PEPE den Anfang gemacht hat und auch heuer wieder eine Meme Coin Rallye ausgelöst hat, bei der der Frosch-Coin auf eine Bewertung von über 3 Milliarden Dollar gestiegen ist, haben auch Dogwifhat (WIF) und FLOKI die Milliarden Dollar Marke geknackt. Nun sieht es danach aus, als könnte der SMOG-Token bereits der nächste Meme Coin sein, dem es gelingt, diese Hürde zu nehmen.

Jetzt mehr über $SMOG erfahren.

+ 90 % in 24 Stunden - SMOG nicht mehr zu bremsen

Es scheint, als könnte es heuer zahlreichen Meme Coins gelingen, die Milliarden Dollar Marke zu überschreiten. Nach Dogwifhat und FLOKI könnte $SMOG der nächste Coin sein, dem das gelingt. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs erneut um 90 % gestiegen. Schon beim Launch hat der Smog Token auf sich aufmerksam gemacht, da der Kurs innerhalb der ersten 3 Tage um über 4.000 % gestiegen ist. Nachdem $SMOG heute wieder ein neues Allzeithoch erreicht hat, liegt die Marktkapitalisierung bereits bei über 160 Millionen Dollar.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Während man bei Meme Coin natürlich nie genau weiß, wann die Rallye endet, deutet bei $SMOG zumindest einiges darauf hin, dass hier noch lange nicht Schluss sein dürfte. Immerhin haben die Entwickler mehrere Maßnahmen getroffen, um Trader länger bei Laune zu halten. Die Staking-Rendite für diejenigen, die ihre Token für 90 Tage sperren, liegt bei 42 % APY, sodass bereits ein beachtlicher Teil der Token im Staking Pool gebunden ist, wodurch eine gewisse Preisstabilität geschaffen wird.

Außerdem überzeugt $SMOG mit einer Airdrop-Kampagne, für die 35 % der Token reserviert sind, was beim aktuellen Kurs mehr als 55 Millionen Dollar entspricht. Trader können auf der Website mehrere Quests erledigen, um XP zu sammeln. Je mehr XP man am Ende hat, desto mehr Token erhält man über den Airdrop. Auch das Staken von $SMOG bringt Punkte, um am Ende eine noch höhere Rendite in Form von zusätzlichen Token zu erhalten. Damit sieht es derzeit stark danach aus, als würde die Rallye hier noch lange nicht enden, wodurch $SMOG tatsächlich das Potenzial hat, der nächste Milliarden Dollar Meme Coin zu werden.

Jetzt $SMOG kaufen.

Nachfrage bei Scotty the AI explodiert

Auch bei Scotty the AI ($SCOTTY) kennen Investoren derzeit kein Halten mehr. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Meme- und KI-Coins, was auch die hohe Nachfrage erklären dürfte, da beide Themen aktuell extrem gehyped sind. Bei $SCOTTY haben Anleger allerdings noch die Möglichkeit, schon vor dem Listing an den Kryptobörsen und einer potenziellen Kursexplosion zu investieren. Die Nachfrage während des aktuellen Presales ist enorm. Innerhalb kürzester Zeit wurden $SCOTTY-Token im Wert von fast 3 Millionen Dollar verkauft, wodurch schnell klar wird, welches Potenzial hier schlummert.

Jetzt Scotty the AI Website besuchen.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

$SCOTTY überzeugt mit einem eigenen Sprachbot, der Usern nicht nur allgemeine Fragen beantworten, sondern auch Smart Contracts analysieren kann, sodass Krypto-Scams sofort erkannt werden können. Nicht ohne Grund bezeichnet sich Scotty als "Wachhund der Blockchain." Ein Konzept, das bei Investoren offenbar gut ankommt. Während des Presales haben Anleger noch den großen Vorteil, dass der Preis bereits mehrfach angehoben wird, was für frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bedeutet. Nach dem Launch erwarten Analysten aufgrund der hohen Nachfrage, dass der Kurs innerhalb kürzester Zeit um das 15- bis 20-fache steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.



