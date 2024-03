Krypto News: Diese Coins explodieren als Nächstes

Während sich Bitcoin nach seinem kleinen Crash wieder zu erholen beginnt, suchen Investoren gespannt nach den vielversprechendsten Kryptowährungen für die Rallye. Daher haben wir im Folgenden einmal aus der täglich um mehrere Tausend anwachsenden Anzahl die besten neuen Coins für Sie herausgesucht. Sie sind die Muscheln, welche eine Perle enthalten und ihnen lebensverändernde Renditen bescheren können. Denn sie zeichnen sich als Pioniere durch einzigartige Geschäftsmodelle aus und konnten selbst beim Abverkauf von Bitcoin schon neue Allzeithochs erzielen. Wenn Sie es nicht bereuen wollen, früher von ihnen gewusst zu haben, dann verpassen Sie jetzt nicht diesen Beitrag!

Smog

Am heutigen Tage hat der neue Solana-Memecoin Smog mit einem enormen Tagesplus von 71 % erst wieder ein neues Allzeithoch verzeichnet. In diesem Zusammenhang konnte auch der Trendkanal impulsiv durchbrochen werden. Solange sich der Coin über dem Fibonacci-Level von 0,1693 USD hält, ist der Weg bis 0,2160 und 0,2448 USD frei. Dabei führt er heute die Top 1.000 der Memecoins an und erzielte in 1 Monat ein Plus von 15.340 %.

Die enorme Nachfrage nach dem Memetoken ist auf das außergewöhnliche Geschäftsmodell und die exklusive Geheimgesellschaft von Kryptoexperten zurückzuführen. In diese werden jedoch nur die loyalen Auserwählten aufgenommen, die sich erst einmal durch Aufnahmerituale behaupten müssen. Inspiriert wurde Smog von dem Erfolgsmodell der luxuriösen NFTs der Bored Ape Yacht Club.

Für dies Rituale macht es sich die motivierenden Eigenschaften der Gamifizierung zunutze. Zeitgleich verhelfen die Aufgaben zu einer größeren Aufmerksamkeit und Aufstiegen in entscheidenden Krypto-Rankings und Websites. Zusätzlich angetrieben werden die Community-Mitglieder durch die kontinuierlich im Wert steigenden Belohnungen für die Unterstützung, was wiederum für einen Rückkopplungseffekt sorgt.

Schon jetzt konnte Smog auf diese Weise mehr als 50.000 Halter überzeugen, was selbst den Memecoin Myro mit einer Marktkapitalisierung von 360 Mio. USD um 20 % übertrifft. Allerdings hat Smog trotz des Metcalfe'schen Gesetz mit 152,5 Mio. USD noch eine wesentlich attraktivere Bewertung. Demnach wäre ein Kursplus von mindestens 155 % angemessen.

Die Community steht im Zentrum und soll 35 % der Gesamtversorgung als Belohnungen erhalten. Weitere 50 % sind für Marketing eingeplant, um für eine besonders hohe Viralität zu sorgen. Aber auch die AirDrops an andere Memecoin-Inhaber sprechen perfekt die Zielgruppe an und ziehen sie in den mysteriösen Bann von Smog. Schon jetzt konnten somit über 1.1871.716 Aufnahmerituale erfüllt werden, was nicht nur die Community vergrößert, sondern ebenso den Preis.

Scotty the AI

Zu den derzeit gefragtesten Memecoin-Vorverkäufen mit Einnahmen von zuletzt mehr als 360.000 USD täglich zählt aus sehr gutem Grund der neue Scotty the AI, welcher schon in wenigen Tagen eine Finanzierungssumme in Höhe von 2,89 Mio. USD einwerben konnte. Dies liegt jedoch nicht nur an der Staking-Rendite von 61 % und den Buchgewinnen durch Preiserhöhungen von bis zu 100 %.

Denn Scotty the AI verspricht auch gegenüber den exponentiell wachsenden KIs und den von ihnen ebenso ausgehenden Gefahren für Onlinenutzer eine einzigartig hohe Sicherheit. Um diese zu gewährleisten, werden seine KIs mit umfangreichen und kontinuierlich expandierenden Datenbanken in Echtzeit trainiert. Dabei können diese mithilfe von maschinellem Lernen die neusten Muster der Hacker erkennen und ihnen zuvorkommen.

Scotty the AI positioniert sich in einem bedeutenden und dennoch bisher unterrepräsentierten Markt der Web3-Cybersicherheit, wobei dies die Weiterentwicklung des Internets ist. Durch seine Spezialisierung auf die Nische KI erhält er dabei sogar noch eine größere Chance und kann sich gegenüber Nachahmer leichter einen entscheidenden Entwicklungsvorsprung erarbeiten.

Ein wichtiges KI-Tool von Scotty the AI ist die außergewöhnlich sichere Token-Swap-Funktion. Mit ihr können vorrangig Wale und institutionelle Investoren von einer einzigartigen Sicherheit profitieren, was sie zu Stammkunden machen und somit besonders hohe Gebühreneinnahmen einbringen könnte. Dabei können unter anderem schädliche Smart Contracts und Adressen wie von einer Firewall abgewehrt werden.

Hinzu kommt der nützliche Scotty Chat, welcher sich zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag nutzen lässt. Er erhält aufgrund seiner Aktualität und seinen Erfahrungen übermenschliche Fähigkeiten, da niemand so schnell und umfangreich hinzulernen kann. Mit seiner Hilfe können Smart Contracts auf Schwachstellen überprüft, Prophylaxe ermöglicht und individuelle Sicherheitsberatungen durchgeführt werden.

Meme Kombat

Einer der faszinierendsten neuen Memecoin ist Meme Kombat, was sich auch an seiner Performance seit der Listung am 5. März erkennen lässt. In diesem Zusammenhang konnte der neue Coin bereits einen steilen Kursanstieg von rund 156 % verzeichnen. Zurückführen ist dies auf das große Vertrauen der Investoren, welche 71 % der erworbenen $MK-Token im Staking-Pool für eine Rendite von 83 % gesperrt und somit den Verkaufsdruck genommen haben.

Es gibt aber auch noch viele weitere Gründe, welche für den einzigartigen Memecoin sprechen. Denn er vereint die populärsten Meme-Ikonen in seiner an das weltweite Kult-Kampfspiel Mortal Kombat angelehnten Arena, in welcher sie durch den P2E-Mechanismus in Schlachten um Belohnungen ringen. Dies verleiht ihm deren gebündeltes Explosionspotenzial.

Schon am 11. März soll das heiß erwartete Spiel erscheinen. Somit kann schnell zu der spekulativen auch die natürliche Nachfrage hinzukommen, was wiederum den Preis zusätzlich zum Staking stützt. Besonders interessant wird es durch seine fortschrittlichen KIs, welche nicht nur niemals langweilig werdenden Unterhaltungsreichtum, sondern ebenso schnellere, hochwertigere und preiswertere Entwicklungen versprechen.

Auch im Vorverkauf konnte Meme Kombat besonders auf sich aufmerksam machen. Denn das Fundraising-Ziel wurde weit vor Plan abgeschlossen und 10 Mio. USD erreicht. Aufgrund der exorbitanten Nachfrage ist das Team den Communtiy-Wünschen nachgekommen und hatte noch eine kleine Menge an Token bereitgestellt.

Erst gestern wurde das von Kryptoexperten wie Matt Whiteman gegründete und von Coinsult gründlich auf Schwachstellen überprüfte Projekt auf wichtigen Kryptowebsites wie CoinGecko gelistet. Mit einer Marktkapitalisierung von 56,9 Mio. USD ist er noch immer günstig bewertet und könnte leicht um das 10- bis 20-fache oder sogar mehr steigen.

Sponge

Der Memecoin Sponge befindet sich seit der Aufsetzung seines V2-Tokens am 6. Februar in einem konstanten und bisher ungebrochenen Aufwärtstrend. Innerhalb eines Monats konnte dieser um beeindruckende 267 % zulegen und scheint derzeit nicht zu stoppen zu sein. Denn selbst der Bitcoin Crash konnte dem Memecoin nichts anhaben.

Zurückzuführen ist diese hohe Stärke vorwiegend auf das einzigartige Geschäftsmodell von Sponge und seine verführerischen Tokenomics. Denn es wurden mit der Staking-Rendite in Höhe von 588 % besondere Anreize für langfristige Investoren geschaffen, was dem Coin seine enorme Solidität verleiht.

Ebenso hat sich der Memecoin im Unterschied zum breiten Sektor immer weiterentwickelt und die Nützlichkeit gesteigert. Ein wichtiger Meilenstein war die Umstellung auf den Sponge V2, welcher auf der Ethereum-Layer-2 Polygon betrieben wird. Auf diese Weise wurden die Transaktionsgebühren stark gesenkt und die Geschwindigkeit enorm erhöht.

Insbesondere für den GameFi-Bereich, in welchem sich Sponge mittlerweile positioniert, sind diese Eigenschaften sehr wichtig. Das erste P2E-Game soll ein einzigartig lustiges Rennspiel sein, was aufgrund des Unterangebots eine strategisch gute Wahl darstellt. Zudem handelt es sich bei GameFi um den aktivsten Kryptosektor in Bezug auf die einzigartigen aktiven Wallets.

Der hohe memetische Wert, der steigende Nutzen, die Viralität und die Erfolgsgeschichte mit Anstiegen von mehr als 4.500 % in weniger als 1 Woche brachten auch Wale wie Justin Sun von Tron zu einem Investment in Sponge. Durch sie könnte er von Kapital, Expertise und Netzwerkeffekten profitieren. Somit bietet Sponge auch langfristig ein enormes Steigerungspotenzial.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.