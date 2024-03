Adobe-Software hat laut Berichten führender Wirtschaftsmedien durch eine neue künstliche Intelligenz (KI), die Bilder aus Textbeschreibungen generiert, eine Beeinträchtigung in der Design-Branche bewirkt. Großunternehmen beginnen, diese Tools für Marketingkampagnen zu nutzen, da sie beträchtliche Effizienzgewinne versprechen. Eine wegweisende Initiative, die auf firmeneigenen Daten beruht und Rechtssicherheit vor Klagen bietet, zeigt vielversprechende Früherfolge. Die Verbesserung der Produktivität, die eine Verkürzung der traditionellen Entwurfsphase von zwei Wochen auf nur zwei Tage ermöglicht, soll Designern mehr Raum für Kreativität und den Entwurf von Storyboards bieten. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass in naher Zukunft bestehende Teams mehr Aufgaben übernehmen könnten, jedoch bleiben die langfristigen Auswirkungen auf die Beschäftigung in [...]

Hier weiterlesen