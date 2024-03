DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 17.718 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem nachrichtenarmen Umfeld haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch meist kaum verändert gezeigt. Encavis-Aktien behaupteten die kräftigen Kursgewinne von etwa 18 Prozent, die die Aktie kurz vor Ende des Xetra-Handels in Reaktion auf Medienberichte eingefahren hatte, wonach KKR an dem Solarparkbetreiber interessiert ist. Am Abend bestätigte Encavis, dass es Gespräche gebe, die allerdings noch in einem frühen Stadium seien.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.718 17.717 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

