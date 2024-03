Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) bringt ihre tiefe Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass es den Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) nach 18 Monaten Verhandlungen nicht gelungen ist, eine Entscheidung über die Ausweitung der COVID-19-bezogenen Patentflexibilität auf Diagnostika, Arzneimittel und Therapeutika zu treffen.

"Diese Entscheidung ist ein Rückschlag für die globale Gesundheitsgerechtigkeit, der leider Auswirkungen auf zukünftige Pandemien weit über COVID-19 hinaus haben wird", sagte AHF-Präsident Michael Weinstein. "Die Entscheidung, Unternehmensinteressen und Patente auf wichtige medizinische Innovationen während globaler Gesundheitsnotfälle zu schützen, steht im Widerspruch zu unserer gemeinsamen Verantwortung und der Notwendigkeit von Solidarität im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit. Sie vertieft bestehende gesundheitliche Ungleichheiten und behindert den Zugang zu lebensrettenden Maßnahmen, insbesondere in Ländern mit niedrigem Einkommen."

Trotz der enttäuschenden WTO-Entscheidung ruft AHF die internationale Gemeinschaft, die politischen Entscheidungsträger und die Interessengruppen dazu auf, sich weiterhin für ein gerechteres und faireres globales Gesundheitssystem einzusetzen. Die Welt braucht gemeinsame Anstrengungen, um gesundheitliche Herausforderungen zu bewältigen und die Gesundheit und Sicherheit aller Menschen zu gewährleisten, unabhängig von ihrem geografischen Standort oder ihrem wirtschaftlichen Status.

