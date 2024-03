EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 7. März 2024



PALFINGER erzielt 2023 historisches Rekordjahr

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz von EUR 2,45 Mrd.,

EBIT von EUR 210,2 Mio. und Konzernergebnis von EUR 107,7 Mio.

Nordamerika, Asien und Marine als Wachstumsmärkte - Profitabilitätssteigerungen in allen Regionen in Mio. EUR 2021 2022 2023 % Umsatz 1.841,5 2.226,2 2.445,9 + 9,9 % EBITDA 243,7 229,6 302,9 + 31,9 % EBIT 155,0 150,4 210,2 + 39,8 % EBIT-Marge in % 8,4 % 6,8 % 8,6 % - Konzernergebnis 86,6 71,4 107,7 + 50,8 % Mitarbeiter 1) 11.733 12.210 12.728 1) - Dividende in EUR 2) 0,77 0,77 1,05 2) -

1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.

2) Vorschlag an die Hauptversammlung





Ein Rekordjahr in Umsatz, EBIT und Konzernergebnis: Mit 2023 blickt die PALFINGER AG auf ihr erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte zurück. Trotz anhaltender geopolitischer Verwerfungen, steigender Zinsen und Inflation erwirtschaftete das globale Technologie- und Maschinenbauunternehmen einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd., das höchste je erreichte operative Ergebnis von EUR 210,2 Mio. und ein Rekordkonzernergebnis von EUR 107,7 Mio. Das Wirtschaftsumfeld ist speziell in Europa höchst herausfordernd. "Bei PALFINGER wissen wir, wie man mit volatilen Rahmenbedingungen umgeht. Wir haben das 2023 eindrucksvoll bewiesen und wir werden auch die nicht weniger werdenden Herausforderungen im Jahr 2024 meistern", betont Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.



Verbesserte Supply Chain ermöglicht hohen Output

Dank verbesserter Lieferketten und erhöhter Liefertreue konnten im ersten Halbjahr 2023 der Output deutlich erhöht und Produktionsrückstände abgebaut werden. Ab September 2023 schlug die abschwächende Nachfrage in EMEA und LATAM auf die Produktion durch, weshalb Kapazitäten angepasst werden mussten. Bei Lkw-Chassis gab es hingegen in den ersten drei Quartalen weiterhin Lieferschwierigkeiten, die in Kombination mit Engpässen im Aufbaunetzwerk zu hohen Fertigwarenbeständen führten.



Wachstumstreiber Nordamerika, Asien und Marine; Auftragseingänge in Europa auf niedrigem Niveau

Die PALFINGER Wachstumsregionen NAM und APAC sowie der Bereich Marine verzeichneten 2023 die höchsten Profitabilitätssteigerungen - mit einem Plus von rund 17 Prozent Umsatzwachstum blieb NAM weiter der stärkste Wachstumstreiber. Mit der Eröffnung seines neuen regionalen Headquarters in Schaumburg (Illinois) im Juni 2023 zeigt PALFINGER einmal mehr seinen Anspruch auf die Marktführerschaft in seiner zweitgrößten Region.



Die positive Wirtschaftsentwicklung in der APAC-Region mit Ausnahme von China führte zu hohen Auftragseingängen im Bereich Ladekrane.

Der Bereich Marine konnte durch Zuwächse beim Service von Kreuzfahrtschiffen und bei den Offshore-und Wind-Kranen deutlich an Umsatz und Profitabilität gewinnen.

Die Region EMEA verzeichnete infolge der schwachen Baukonjunktur Auftragseingänge auf niedrigem Niveau. Allerdings konnten aufgrund der voll wirksamen Preiserhöhungen deutliche Umsatzsteigerungen und eine Profitabilitätsverbesserung bei allen Produktlinien erzielt werden.



Starke Verbindungen für langfristige Erfolge

Um der hohen Nachfrage in NAM gerecht zu werden, konnte Steyr Automotive ab September 2023 als Montagepartner für PALFINGER Mitnahmestapler für den nordamerikanischen Markt gewonnen werden. Bis 2027 sollen jährlich 1.700 Mitnahmestapler nach Nordamerika geliefert werden. Einen wichtigen Meilenstein in der Digitalisierung seines Produktangebots erreichte PALFINGER durch die Partnerschaft mit Aker BP und Optilift. Im Rahmen der langfristig angelegten Zusammenarbeit werden ferngesteuerte Offshore-Krane für die Marinebranche entwickelt.



Ausblick 2024

Das Wirtschaftsumfeld ist aktuell in Europa sehr herausfordernd. Der Auftragsstand reicht bis zum Ende des zweiten Quartals 2024.

Für das erste Halbjahr erwartet PALFINGER einen stabilen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sowie eine gute Profitabilität. Für das zweite Halbjahr 2024 besteht zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr eingeschränkte Visibilität. PALFINGER fokussiert 2024 auf eine weitere Steigerung der Resilienz durch Optimierung des Working Capitals, ein stringentes Investitionsmanagement sowie gezielte Kostenreduktionen.

Die ambitionierten Finanzziele für 2027 bleiben aufrecht: 2027 soll ein Umsatz von EUR 3,0 Mrd. bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent und einem Return on Capital Employed von 12 Prozent erreicht werden.





+++

ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2023 einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd..



