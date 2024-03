Mit Fokus auf digitale Außenwerbung profitiert man von Budgetverschiebungen weg von TV-, Radio- und Print-Werbung. STRÖER verzeichnet steigende Werbebudgets bei den Kunden. Nach guten Zahlen für 2023 will man im 1. Quartal 2024 organisch um 15 % wachsen und im Gesamtjahr 2024 auf eine Umsatzsteigerung von "deutlich" über 7,5 % kommen. Das EBITDA wird bei 640 Mio. € erwartet und damit 12 % über dem Wert von 2023. Ein wichtiger Trigger für die Bewertung ist die avisierte Portfoliobereinigung. In diesem Zusammenhang besteht die Hoffnung, dass das DOUGLAS-IPO beim Verkauf der Tochter Asam Beauty, die auf bis zu 500 Mio. € taxiert wird, als Türöffner und Beschleuniger fungiert. Wir hatten die Aktie in BD vom 3.10.23 mit Ziel 55 € zum Thema, nach Zielerreichung bleibt sie eine Halteposition.



