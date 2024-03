News von Trading-Treff.de Ein technisches Auspendeln bei DAX und Wall Street war da, Jerome Powell und EZB bewegen die Märkte heute am Donnerstag 07.03.2024 weiter. DAX steckt in der Konsolidierung Nach der Rekordlaune im DAX stand eine erste kleine Konsolidierung an, welche die Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen einem Test unterzog. Dieses Szenario stellte ich in der Morgenanalyse am 05.03.2024 bei rund 17650 Punkten wie folgt dar (Rückblick): ...

