GARCHING (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank zahlt nach einem heftigen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr überraschend keine Dividende. Um die Finanzstärke in dieser Spätphase des Immobilienzyklus im Interesse aller Stakeholder zu wahren, werde für das Geschäftsjahr 2023 auf die Ausschüttung einer Dividende verzichtet und der Gewinn lieber im Haus gehalten, teilte die im SDax notierte Bank am Donnerstag in Garching mit. Für 2022 hatte die Deutsche Pfandbriefbank noch 95 Cent je Aktie ausgeschüttet. Von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass die Bank ihre Gewinnausschüttung kräftig kürzt, aber nicht mit einer Streichung. 2023 sank das Ergebnis vor Steuern vor allem wegen des Rückgangs der Immobilienpreise in den USA - wie bereits bekannt - um 58 Prozent auf 90 Millionen Euro./zb/mis