The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2024ISIN NameCH0278667107 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 463DE000DG4UFE9 DZ BANK IS.A891DE000DG4UFC3 DZ BANK IS.C145 18/24XS0352062995 B.A.T. INTL FIN. 08/24MTNUS912920AK17 QWEST CORP. 2025USU37818AU27 GLENCORE FDG 19/24 REGSXS1960399530 EXP.-IMP BK 19/24 MTNUS53944YAH62 LLOYDS BKG 19/24SE0015530712 HLRE HLDG. 21/24 FLRDE000LB2VJW0 LBBW FZA 22/24XS2311274455 ASIAN DEV.BK 21/24 MTNLU0084234409 AB FCP I-CH.LO.VO.EQ.ADL INVESTMENTLU0433847240 BELLVUE(L)-B. AFR.OPP.BEO INVESTMENTLU1004132640 INVESCO FDS-I.G.T.R.AADEO INVESTMENT