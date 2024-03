DJ Continental erhöht Dividende überraschend deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental wird angesichts eines deutlichen Gewinnanstiegs im vergangenen Jahr eine höhere Dividende an die Aktionäre zahlen. Der DAX-Konzern will laut Mitteilung 2,20 Euro je Aktie nach 1,50 Euro im Vorjahr zahlen. "Die Ausschüttung an die Aktionäre liegt mit rund 38 Prozent im oberen Bereich des festgelegten Korridors. Dies entspräche einer Ausschüttungssumme von rund 440 Millionen Euro", heißt es in der Mitteilung.

Conti will grundsätzlich 20 bis 40 Prozent der Nettogewinns an die Anteilseigner ausschütten. Analysten haben einem vom Unternehmen erstellten Konsens zufolge nur mit einer Dividende von 1,97 Euro je Anteil gerechnet.

Der Umsatz kletterte den weiteren Angaben zufolge 2023 um 5,1 Prozent auf 41,421 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 2,517 Milliarden Euro, ein Plus von knapp einem Drittel. Die entsprechende bereinigte Marge lag mit 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres von 4,9 Prozent. Der Nettogewinn kletterte den weiteren Angaben zufolge 2023, kräftig auf 1,158 Milliarden von nur 67 Millionen Euro.

Damit hat Continental die selbstgesteckten Ziele für 2023 erreicht: Der Umsatz sollte demnach zwischen rund 41 Milliarden bis 43 Milliarden Euro liegen, die bereinigte EBIT-Marge zwischen 5,5 bis 6,5 Prozent.

