Dornbirn (pta/07.03.2024/07:30) - * Umsatzerlöse sinken um 7,9 % auf 840,0 Mio. EUR (währungsbereinigt um -6,6 %) * Bereinigtes Group-EBIT liegt bei 45,9 Mio. EUR (Vorjahr: 68 Mio. EUR) * Unternehmensgewinn verringert sich von 43,4 Mio. EUR auf 21,4 Mio. EUR * Vorstandsmandate von Thomas Erath (CFO) und Bernard Motzko (COO) verlängert * Erste öffentliche Vorstellung der neuen IoT-Produktmarke

Die Zumtobel Group verzeichnete in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 einen Umsatzrückgang von 7,9 % auf 840 Mio. EUR, währungsbereinigt lag der Umsatzrückgang bei 6,6 %. Grund hierfür war die unverändert schwache Nachfrage im Components Segment, auch wenn sich hier im dritten Quartal langsam eine leichte Erholung abzeichnete. Das Components Segment verzeichnete einen Umsatzrückgang von -20,4 % auf 222,6 Mio. EUR, hingegen reduzierte sich der Umsatz im Lighting Segment nur marginal um -2,1 % auf 663,4 Mio. EUR. In der Folge sank auch das bereinigte EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,5 % auf 45,9 Mio. Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 5,5 % (Vorjahr: 7,5 %), womit sich die Marge weiter im prognostizierten Rahmen bewegt. Der Unternehmensgewinn beläuft sich auf 21,4 Mio. EUR nach 43,4 Mio. EUR im Vorjahr.

Verbesserte Bruttoergebnismarge In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 sanken die Materialkosten und Lagerabwertungen. Die Entwicklungsaufwendungen der Zumtobel Group stiegen um 2,9 Mio. EUR auf 50,2 Mio. EUR (Vorjahr: 47,2 Mio. EUR). Besonders dank des im Vorjahresvergleich höheren Umsatzes in margenstarken Regionen und geringeren Abwertungen bei den Lagerbeständen stieg die bereinigte Bruttoergebnismarge trotz des insgesamt rückläufigen Umsatzes auf 35,5 % (Vorjahr: 34,5 %). Die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungs-kosten (inkl. Forschung) stiegen leicht um 5,2 Mio. EUR auf -252,0 Mio. EUR (Vorjahr: -246,8 Mio. EUR). Haupttreiber hierfür waren neben den gestiegenen Entwicklungsaufwendungen die kollektivvertraglichen Personalkostenerhöhungen.

In der Folge verringerte sich das bereinigte Gruppen-EBIT in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres von 68,0 Mio. EUR auf 45,9 Mio. EUR. Das Periodenergebnis sank auf 21,4 Mio. EUR (Vorjahr: 43,4 Mio. EUR). Für die Aktionäre der Zumtobel Group AG resultiert daraus ein Ergebnis je Aktie (unverwässert bei 43,0 Mio. Aktien) von 0,50 EUR (Vorjahr: 1,01 EUR).

Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine solide Bilanzstruktur. Die Eigenkapitalquote zum 31. Januar 2024 erhöhte sich leicht auf 43,4 % (30. April 2023: 42,1 %). Das Eigenkapital stieg gegenüber dem Bilanzstichtag 30. April 2023 von 421,7 Mio. EUR auf 427,3 Mio. EUR. Die Nettoverbindlichkeiten erhöhten sich zum 31. Januar 2024 auf 94,3 Mio. EUR (30. April 2023: 86,9 Mio. EUR).

Kontinuität im Vorstand Auf seiner Sitzung am 26. Januar 2024 hat der Aufsichtsrat der Zumtobel Group zwei laufende Vorstandsmandate verlängert und damit die Kontinuität im Vorstand weiter gesichert: Das Mandat von Thomas Erath, seit 1. August 2021 Chief Financial Officer (CFO), wurde um weitere drei Jahre bis zum 30. September 2027 verlängert. Der Vertrag von Chief Operating Officer (COO) Bernard Motzko, bereits seit Mai 2018 in dieser Funktion, wurde um zwei Jahre bis zum 30. September 2026 verlängert.

"Ich freue mich, dass wir mit den Verlängerungen der beiden Vorstandsmandate die Kontinuität in der Unternehmensführung weiter festigen und so die erfolgreiche Entwicklung der Zumtobel Group trotz des schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeldes fortsetzten können", so Karin Zumtobel-Chammah, Aufsichtsratsvorsitzende der Zumtobel Group.

Erste öffentliche Vorstellung der neuen IoT-Produktmarke Keyture Nachdem die Zumtobel Group im vergangenen Herbst die Rechte an der von Digital Lumens entwickelten IoT-Software SiteWorx erworben hatte (für Europa sogar exklusiv), konnte das Unternehmen die Software inzwischen erfolgreich in das Produktangebot seiner Smart Building Solutions integrieren. Im Rahmen der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, der Light + Building in Frankfurt, wurde die neue Produktmarke erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Keyture ist das neue Cloud-native Connectivity- und IoT-Ökosystem der Zumtobel Group. Seine intelligenten "Key Features" ermöglichen den optimalen Einsatz von Thorn- und Zumtobel-Leuchten in professionellen sensorgestützten Beleuchtungssystemen, um diese mit maximaler Energieeffizienz zu betreiben. Auf diese Weise leisten die Systeme einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung von Gebäuden, denn sie ermöglichen den kosteneffizienten und intelligenten Betrieb der Beleuchtung von Immobilien. Die modular aufgebaute, multifunktionale Software-Suite auf Basis von intelligenten Sensoren umfasst Lösungen zur maximalen Energieeinsparung (Control), genaue Einblicke für die Wartung und Überwachung der Nachhaltigkeitsziele (Report), Flächenoptimierung in Echtzeit (View), das Auffinden und Verfolgen von Gegenständen (Locate) sowie das Monitoring von Umweltfaktoren und Operational Excellence (Sense).

"Wir sehen großes Zukunftspotenzial in dem neuen IoT-System. Es ermöglicht den kosteneffizienten und intelligenten Betrieb der Beleuchtung von Immobilien und kann so einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung von Gebäuden leisten", so Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Nach der Erstpräsentation auf der Light + Building wird Keyture ab Herbst 2024 für die Kunden verfügbar sein. Es soll dann das Kernportfolio für Smart Building Solutions darstellen.

Dazu passt auch die jüngste Pressemitteilung der Zumtobel Group: Die am 29. Februar 2024 abgeschlossene Ökosystem-Partnerschaft mit Siemens und Enlighted, einem führenden Unternehmen für Gebäudetechnik, das Teil von Siemens ist. Bei dieser strategischen Partnerschaft geht es darum, das Know-how im Bereich von Smart Buildings zu bündeln und gemeinsam innovative Lösungen anzubieten. Der Fokus dieser strategischen Partnerschaft liegt insbesondere auf den Anwendungsgebieten "Commercial Buildings", "Higher Education" und "Smart Hospitals".

"Mit Hilfe unserer neuen Produktmarke Keyture und der Partnerschaft mit Siemens und Enlighted werden wir künftig in einem für uns bislang unerschlossenen Markt präsent sein, insbesondere mit einem Schwerpunkt auf drahtlose IoT-Lösungen. Aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass dieser Markt in den kommenden Jahren zweistellig wachsen dürfte", sagt Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Ausblick bestätigt Das wirtschaftliche Umfeld bleibt schwierig und beeinflusst entsprechend auch den gewerblichen Bausektor. Daher erwartet der Vorstand der Zumtobel Group im Geschäftsjahr 2023/24 weiterhin einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge (exklusive Sondereffekte) von 4 % bis 6 %. Voraussetzung für den bestätigten Ausblick ist, dass es zu keiner weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung kommt.

