Hartree Partners (UK) Limited ("Hartree"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hartree Partners LP, die sich im Eigentum ihrer Partner und der von Oaktree Capital Management verwalteten Fonds befindet, gab bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb eines Anteils von 50 an der Botres Holding GmbH und ihren Tochtergesellschaften ("Botres") unterzeichnet hat. Botres mit Hauptsitz im österreichischen Graz, ist ein wichtiger Anbieter von hochmodernen industriellen Biogasanlagen und Bioraffinerien in Österreich, der Tschechischen Republik, Polen, Italien, Spanien und der Türkei. Durch ihr hocheffizientes Bioabfallaufbereitungssystem Bio Scraper deckt Botres die gesamte Verarbeitungskette von der Vorbehandlung aller Arten von Bioabfällen bis hin zur effizienten Erzeugung von Ökostrom und Biomethan ab.

Botres hat seit ihrer Gründung im Jahr 2012 zahlreiche Biogasanlagen in ganz Europa und der Türkei errichtet und beliefert einige der weltweit größten Abfallwirtschafts- und Infrastrukturunternehmen. Dr. Stefan Kromus und Dr. Markus Grasmug sind zugleich Gründer und Geschäftsführer von Botres. Gemeinsam verfügen Dr. Kromus und Dr. Grasmug über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Planung, der Entwicklung sowie im Bau und Betrieb von abfallbasierten Biogasananlagen.

Hartree geht die Partnerschaft mit Botres ein, um einen europäischen Biogmethanproduzenten aufzubauen, dessen Schwerpunkt auf Rohstoffen liegt, die der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) entsprechen. Das neue Unternehmen wird unter der Marke Botres operieren. Das Unternehmen wird sich auf das Asset Development in ausgewählten Ländern innerhalb der EU konzentrieren und bei günstigen Rahmenbedingungen in weitere Länder expandieren.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Botres. Die innovative Technologie und die nachweislichen Erfolge des Unternehmens im Biomethanbereich machen es bei unserem Einstieg in den europäischen Markt für Biomethanproduktion zu einem ausgezeichneten Partner für unser Team. Diese Zusammenarbeit steht in direktem Einklang mit Hartrees strategischer Orientierung auf Investitionen in erneuerbare Energielösungen, und wir freuen uns darauf, eine Rolle bei der Versorgung Europas mit sauberem und zuverlässigem Biomethan zu spielen", sagte Stephen Hendel, Founding Managing Partner von Hartree Partners LP.

Dr. Kromus sagte: "Wir sind begeistert, dieses neue Kapitel mit Hartree Partners aufzuschlagen. Diese Partnerschaft ist eine große Gelegenheit, das Wachstum unserer Biomethanerzeugung zu beschleunigen und die Position von Botres als führendes Unternehmen in der Branche zu festigen. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Bündelung unseres Fachwissens und unserer Ressourcen außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Stakeholder erzielen und einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende Europas leisten können.

Über Hartree:

Hartree Partners (UK) Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hartree Partners, LP, einer Kommanditgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware. Hartree Partners ist ein weltweit tätiges Rohstoffunternehmen, das aktiv mit Öl, Gas, Strom, raffinierten Produkten, Transport, Metallen und Aktien handelt. Hartree Partners, LP wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet. Das Unternehmen befindet sich im gemeinsamen Besitz der Geschäftsleitung und der von Oaktree verwalteten Fonds.

Hartree kann auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte von mehr als 25 Jahren im Eigenhandel und in Investitionen in die Energiemärkte weltweit zurückblicken. Unsere Erfahrung im Asset Development reicht von VLCCs, Öl-, Gas- und Stromspeichern, Stromerzeugung (konventionell und erneuerbar) und Gasproduktionsanlagen bis hin zu Ölraffinerien in den USA. In Europa ist Hartree mit einem Portfolio von Spitzenstromanlagen auf dem britischen Strommarkt sowie einem europaweiten Portfolio von Ökostromanlagen vertreten. Hartree hat durch umfangreiche Datenanalysen ein fundiertes Wissen über den Betrieb dieser Anlagen erlangt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Strukturierung von Transaktionen für erneuerbare Energien und im Management intermittierender Lasten.

Über Botres:

Botres Holding/Botres Global GmbH mit Sitz in Graz, Österreich, ist ein führender Anbieter von moderner Biogastechnologie im industriellen Maßstab, der die gesamte Prozesskette von der Vorbehandlung aller Arten von Bioabfällen, Gülle und anderen Reststoffen bis hin zur effizienten Ökostromerzeugung abdeckt. Botres wurde 2012 gegründet und ging aus der Technologieentwicklung in einer der weltweit größten und erfolgreichsten anaeroben Vergärungsanlage in Italien hervor.

In den vergangenen Jahren hat Botres zahlreiche Biogasanlagen in mehreren europäischen Ländern, der Türkei und Australien errichtet. Zu den Kunden von Botres gehören einige der größten Abfallwirtschafts- und Infrastrukturunternehmen der Welt. Mit der Entwicklung ihres hocheffizienten Bioabfallaufbereitungssystems (Bio Scraper) ist Botres in der Lage, praktisch alle Arten von Bioabfällen zu behandeln. Darüber hinaus sorgen das technologische Design und die Prozessstabilität der Anlagen für optimierte Lebenszykluskosten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240306752549/de/

Contacts:

FGS Global

Hartree@fgsglobal.com