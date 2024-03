Nach Handelsschluss in Deutschland ist die Encavis-Aktie (WKN: 609500) am Mittwochabend um +18% im nachbörslichen Handel explodiert. Grund ist eine Nachricht, mit der niemand zuvor gerechnet hatte. Encavis vorgestellt Encavis mit Sitz in Hamburg ist ein unabhängiger Stromerzeuger, der Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen betreibt. Das Unternehmen ist mit rund 200 Stromparks in elf Ländern vertreten. Neben eigenen Solar- und Windparks übernimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...