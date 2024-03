Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen gaben leicht nach, nachdem Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank FED, sich wie erwartet zurückhaltend im Hinblick auf Zinssenkungen äußerte, so die Analysten der Nord LB.Neben einigen Wirtschaftskennzahlen aus den USA, wie der Handelsbilanz oder den Erstanträgen zur Arbeitslosenhilfe, werde am heutigen Donnerstag auch auf die Auftragseingänge in Deutschland zu achten sein. Bei Letzteren sei sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahr ein leichter Rückgang zu erwarten. Das Highlight des Tages dürften jedoch einige wichtige Entscheidungen der EZB zu den Einlage-, Hauptrefinanzierungs- und Spitzenfinanzierungssätzen sein. Es folge eine Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Lagarde, in der die zuvor veröffentlichten Beschlüsse erläutert würden. Die Worte der Notenbankchefin dürften aktuell wohl noch wichtiger sein als die Zahlen. (07.03.2024/alc/a/a) ...

