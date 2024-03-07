UBS HEBT ZIEL FüR SYMRISE AUF 120 (113) EUR - 'BUY'Metzler senkt DHL auf 54 (59) EUR - BuyBerenberg senkt Valeo auf 13 (24) EUR/Buy BARCLAYS HEBT ATLAS COPCO AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 156 SEKBARCLAYS HEBT SIG GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 18 CHFBARCLAYS STARTET STORA ENSO MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 10 EURBERENBERG HEBT LONDONMETRIC PROPERTY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 229 (176) PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FüR VESTAS AUF 225 (205) DKK - 'BUY' BERENBERG SENKT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 150 (140) EURBERENBERG SENKT ZIEL FüR VALEO AUF 13 (24) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT MONCLER AUF 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 70 EUREXANE BNP HEBT ADYEN AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 1840 EUR EXANE BNP SENKT PIRELLI AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 6 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FüR BBVA AUF 12,60 (8) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...