(shareribs.com) London 07.03.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag kaum von der Stelle. Die Marktteilnehmer blicken auf die Außenhandelsdaten aus China. In den USA ist die Produktion in der vergangenen Woche gesunken. Der chinesische Zoll meldete für die ersten beiden Monate des Jahres einen Anstieg der Ölimporte um 5,1 Prozent. In der Folge wird über eine Erholung der chinesischen Wirtschaft ...

