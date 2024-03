Die DHL Group legte am gestrigen Mittwoch (06. März) die Finanzergebnisse für das Jahr 2023 vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf das laufende Jahr. Die Zahlen und insbesondere der Ausblick kamen nicht sonderlich gut an. Der Markt reagierte "verschnupft" auf die Veröffentlichung. Die Aktie ging im gestrigen Mittwochshandel deutlich in die Knie. Es entwickelte sich ein veritables Kursdebakel. Wie könnte es nun weitergehen?DHL Group mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...