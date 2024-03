Eine Milliardenlücke klafft bereits jetzt in den Haushaltsplanungen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will seinen Ministerkollegen auch deshalb diesmal enge Grenzen setzen. Erst einmal muss dafür Lindners neuer Haushalts-Staatssekretär Wolf Reuter ran: An diesem Donnerstag will der 39-Jährige...

Den vollständigen Artikel lesen ...