DJ MÄRKTE ASIEN/Bank of Japan drückt Nikkei ins Minus - Yen zieht an

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag präsentiert. Während die Kurse in Sydney und auch in Taiwan anzogen, ging es in Hongkong und in Tokio deutlich nach unten.

Im Blick stand vor allem ein deutlicher Dreh des Nikkei-Index in Tokio, der nach einer festeren Eröffnung 1,2 im Minus schloss und die 40.000er Marke nicht mehr verteidigen konnte. Grund waren Zinserhöhungsspekulationen. Die japanische Notenbank ist optimistisch, dass die Inflation nachhaltig anzieht und die Ziele der Bank of Japan erreicht. Die japanische Notenbank werde entscheiden, ob sie die Steuerung der Zinskurve revidieren sollte, wenn ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels in Sicht ist, sagte Junko Nakagawa, Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan.

Die Aussagen trieben auch den Yen nach oben. Gegen den Dollar stieg der Yen auf den höchsten Stand seit einem Monat. Für einen Dollar müssen nun wieder deutlich weniger als 150 Yen bezahlt werden. Unter dem festeren Yen litten Exportwerte, unter anderen lagen Autoaktien schwach im Markt.

Schanghai schloss leichter, Hongkong sehr schwach - trotz starker Außenhandelszahlen. Chinas Exporte sind im Zeitraum Januar bis Februar mit 7,1 Prozent stärker gestiegen als im Dezember mit 2,3 Prozent und auch viel deutlicher als mit 3,0 Prozent erwartet. Die Importe wuchsen um 3,5 Prozent und damit ebenfalls stärker als das prognostizierte Plus von 2,2 Prozent.

Auf die Stimmung in China drückten die fortgeschrittenen Pläne in den USA, die gegen die US-Geschäfte chinesischer Biotechnologieunternehmen gerichtet. Wuxi Apptec brachen um über 20 Prozent ein, Wuxi Biologics um über 21 Prozent. Erneut steil nach oben ging es in Hongkong mit JD.Com, die mit einem Aktienrückkaufprogramm 5,6 Prozent gewinnen.

Der Leitindex in Australien gewann 0,4 Prozent und markierte einen neuen Rekordstand. Dabei sorgten die guten chinesischen Außenhandelsdaten und die weiter anziehenden Rohstoffpreise für gute Stimmung. Die beiden Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto wurden allerdings ex-Dividende gehandelt und schlossen im Minus. Fortescue verteuerten sich um 1,2 Prozent, South 32 um 0,7 Prozent. Gefragt waren mit der Hoffnung auf Leitzinssenkungen Bankaktien. Westpac, NAB und ANZ ziehen zwischen 0,2 und 1 Prozent an.

Der Goldpreis scheint nun auch nachhaltig auf neue Rekordstände auszubrechen. Die Feinunze kostete zuletzt gut 2.155 Dollar, das neue Allzeithoch aus der Nacht liegt bei knapp 2.162 Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.763,70 +0,4% +2,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.598,71 -1,2% +19,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.647,62 +0,2% -0,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.027,40 -0,4% +1,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.180,69 -1,6% -3,6% 09:00 Taiex (Taiwan) 19.693,52 +1,0% +9,8% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.132,71 -0,1% -3,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.532,72 +0,1% +5,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:27 % YTD EUR/USD 1,0896 -0,0% 1,0898 1,0861 -1,3% EUR/JPY 161,53 -0,7% 162,75 162,43 +3,8% EUR/GBP 0,8557 -0,0% 0,8559 0,8546 -1,4% GBP/USD 1,2734 +0,0% 1,2733 1,2709 +0,0% USD/JPY 148,24 -0,7% 149,33 149,56 +5,2% USD/KRW 1.331,31 +0,1% 1.330,53 1.336,02 +2,6% USD/CNY 7,1010 +0,0% 7,1003 7,1991 +0,0% USD/CNH 7,2120 +0,0% 7,2094 7,2129 +1,2% USD/HKD 7,8197 -0,1% 7,8244 7,8233 +0,1% AUD/USD 0,6580 +0,3% 0,6562 0,6517 -3,4% NZD/USD 0,6146 +0,3% 0,6129 0,6095 -2,8% Bitcoin BTC/USD 66.170,43 +0,1% 66.072,91 66.169,39 +52,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,16 79,13 +0,0% +0,03 +9,4% Brent/ICE 82,96 82,96 0% 0 +8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.155,13 2.148,20 +0,3% +6,94 +4,5% Silber (Spot) 24,07 24,18 -0,5% -0,11 +1,2% Platin (Spot) 907,73 911,50 -0,4% -3,77 -8,5% Kupfer-Future 3,88 3,88 +0,1% +0,00 -0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

