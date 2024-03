Unternehmen sehen die Chance, dass der PrecivityAD2-Bluttest den klinischen Standard der Versorgung durch eine frühzeitige und genaue Diagnose der Alzheimer-Krankheit verändern kann

C2N Diagnostics, LLC, ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Hirngesundheitsdiagnostik, und Eisai Inc., ein "Unternehmen für die menschliche Gesundheit", haben bekannt gegeben, dass Eisai eine Investition von bis zu 15 Millionen USD in C2N getätigt hat.

Die Verantwortlichen von C2N sagen, dass die Investition den gemeinsamen Wunsch der beiden Unternehmen widerspiegelt, ihre Precivity-Tests, bei denen es sich um innovative Bluttests für Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen handelt, zu erweitern und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Diese Tests sollen Gesundheitsdienstleistern helfen, die Pathologie der Alzheimer-Krankheit zu bestimmen und Entscheidungen über die medizinische Versorgung und Behandlung zu treffen.

Die Unternehmen sind sich einig, dass die Investition von Eisai die Bemühungen von C2N zur Ausweitung der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzung von leistungsstarken Blut-Biomarker-Tests für die Frühdiagnose der Alzheimer-Krankheit in den USA katalysieren wird.

Dr. Joel Braunstein, CEO von C2N, sagte: "Wir schätzen das Engagement und die Gründlichkeit, mit der Eisai den Wert und die Qualität unserer fortschrittlichen diagnostischen Lösungen im Bereich der Hirngesundheit bewertet hat, sehr. Mit dieser Finanzierung knüpfen wir an unsere Tradition an, hochkarätige Investoren anzuziehen, die sich dafür einsetzen, den Verlauf der Alzheimer-Krankheit durch Früherkennung und Behandlung und letztlich durch Prävention zu verändern. Wir sind stolz darauf, dass Eisai auf diesem Gebiet führend ist, denn wir verändern das Management und die klinische Versorgung von Patienten mit Alzheimer. Die Verfügbarkeit von Blut-Biomarkern, die eng mit Goldstandard-Messungen wie der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) korreliert sind, wird den Zugang der Patienten zu sicheren und wirksamen medikamentösen Behandlungen verbessern, sobald mehr davon verfügbar sind."

"Der Bereich der hochpräzisen blutbasierten Diagnostik macht rasche Fortschritte und expandiert", sagte Keisuke Naito, Global Alzheimer's Disease Officer, Senior Vice President, Eisai. "Angesichts der Kosten und Kapazitätsgrenzen von PET- und CSF-Tests arbeitet Eisai daran, das Wachstum des Demenz-Ökosystems zu unterstützen. Die Verfügbarkeit von erschwinglicheren und minimal-invasiven Diagnoseinstrumenten trägt dazu bei, den breiten Zugang zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit zu unterstützen."

C2N und Eisai gaben 2022 zunächst bekannt, dass sie daran arbeiten, "das Bewusstsein für die Verwendung blutbasierter Tests bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die derzeit nicht an einer klinischen Studie teilnehmen, zu schärfen und reale Beweise zu entwickeln."

About C2N Diagnostics, LLC

CN ist ein Spezialdiagnostikunternehmen mit der Vision, Klarheit durch Innovation® zu schaffen. CN ist bestrebt, außergewöhnliche klinische Labordienstleistungen und fortschrittliche diagnostische Lösungen im Bereich der Gehirngesundheit anzubieten. Die auf hochauflösender Massenspektrometrie basierenden Biomarker-Dienstleistungen und -Produkte von CN werden für folgende Zwecke eingesetzt: klinische Entscheidungsfindung zur Verbesserung der Patientenversorgung, einschließlich Diagnose und Behandlungsüberwachung; Maximierung der Qualität und Effizienz klinischer Studien, in denen neuartige Behandlungen für Neurodegeneration getestet werden; Bereitstellung innovativer Werkzeuge, die Forschern im Gesundheitswesen helfen, neue Krankheitsmechanismen besser zu verstehen, neue Behandlungsziele zu identifizieren und wichtige epidemiologische Studien zur Verbesserung der globalen öffentlichen Gesundheit durchzuführen. CN-Assays wurden in über 150 Alzheimer- und anderen Forschungsstudien in den USA und weltweit eingesetzt. Dazu gehören wegweisende Behandlungs- und Präventionsstudien mit krankheitsmodifizierenden Therapien (DMTs), die den Verlauf der Alzheimer-Krankheit verändern. CN arbeitet laufend mit multinationalen Pharma- und Biotech-Unternehmen, führenden akademischen Einrichtungen, dem National Institute on Aging, der Alzheimer's Association und anderen gemeinnützigen Organisationen und Konsortien zusammen. Über 15.000 Precivity-bezogene Biomarker wurden in von Experten begutachteten Publikationen veröffentlicht, und viele weitere Manuskripte werden derzeit geprüft.

Das Unternehmen dankt für die großzügige Unterstützung durch das National Institute on Aging, die GHR Foundation, die Alzheimer's Drug Discovery Foundation, die BrightFocus Foundation und die Alzheimer's Association. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.C2N.com.

