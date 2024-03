Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Notenbankchef Jerome Powell hat vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses wiederholt, was er und seine Kollegen in der letzten Zeit immer wieder gesagt haben: Die FED hat es bezüglich Zinssenkungen nicht besonders eilig, so die Analysten der Helaba.Zwar seien Senkungen in diesem Jahr wahrscheinlich, man brauche zunächst aber mehr Zuversicht in einen nachhaltigen Rückgang der Inflation. Der Einfluss der Anhörung auf die Zinssenkungserwartungen habe sich in Grenzen gehalten. Noch immer werde per Juni ein erster Schritt mehrheitlich eingepreist und bis zum Ende des Jahres seien insgesamt drei Zinssenkungen vollständig eskomptiert. Heute richte sich der Fokus auf die EZB-Ratssitzung. Auch dort dürfte der Tenor sein, dass es für eine Zinssenkung noch zu früh sei und man zunächst mehr Gewissheit haben wolle, dass sich die Inflation in Richtung des 2%-Ziels bewege. ...

