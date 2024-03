Nvidia sprengt mit immer neuem Potenzial die Vorstellungskraft aller Marktteilnehmer: 260% in einem Jahr. KI als Kurstreiber, zuerst Spielerei, jetzt soll die ehemalige Zukunftsvision zum Daily Business einiger Unternehmen gehören. Welche Unternehmen von diesem Boom im Alltag profitieren können, weshalb die einstigen Magnificent 7 zusammenschrumpfen und welche Tech-Startups in den Startlöchern stehen, erfahren Sie in diesem Interview mit Frank Thelen, Tech-Experte. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch und der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller sind unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.