Die chinesischen Rohstoffimporte waren in den ersten beiden Monaten des Jahres deutlich stärker als die konjunkturelle Situation des Landes vermuten ließ. So stiegen die Ölimporte der Volksrepublik in den ersten beiden Monaten von 10,44 Millionen bpd im Vorjahr auf 11,51 Millionen bpd in diesem Jahr. Diese Daten jedenfalls nennt Reuters unter Berufung auf LSEG Oil Research. China fasst die ...

