Der DAX konnte am Vortag nur noch leicht ansteigen und ging mit einer kleinen Tageskerze bei 17.723 Punkten aus dem Handel. Die Aufwärtsdynamik hat deutlich abgenommen und der DAX könnte vor einem weiteren Kursrückgang stehen. Darauf deutet auch hin, dass am Vortag ein niedrigeres Verlaufshoch als zuvor erreicht wurde. Im frühen Handel zeigt sich der DAX aktuell am frühen Donnerstagmorgen bei 17.650 Punkten tiefer und nimmt damit Kurs auf den 10er-EMA ...

