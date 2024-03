Soeben vermeldet: In 2023 musste BRENNTAG wegen einer schwächeren Nachfrage einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Der Umsatz schrumpfte im Jahresvergleich um 13,5 % auf 16,8 Mrd. Euro. Dabei belastete auch ein stärkerer Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sank um 16,3 % auf 1,27 Mrd. Euro. Für das Jahr 2024 erwartet das Unternehmen nun eine Fortsetzung der sequenziellen Absatzerholung. Daher geht man im schlechtesten Fall von einem leichten Rückgang des operativen Ergebnisses aus. Für den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (operatives Ebita) peilt das Unternehmen 1,23 Mrd. bis 1,43 Mrd. Euro an. Hilft heute alles nichts - die Aktie performt rot.



