Evonik-Discount-Calls mit 41%-Chance

Der Spezialchemiekonzern Evonik (DE000EVNK013) berichtete am 4.3.24 zu Q4 und Gesamtjahr 2023 und musste einen Einbruch bei Umsatz (-17 Prozent) und Gewinn (-33 Prozent EBITDA) hinnehmen. CEO Kullmann erwartet für 2024 keine echte konjunkturelle Erholung, in der Fortsetzung des Konzernumbaus sollen weltweit ca. 2.000 Stellen entfallen (1.500 in Deutschland). Für 2024 erwartet man ein bereinigtes EBITDA von 1,7 bis 2 Mrd. Euro bei einem Umsatz zwischen 15 und 17 Mrd. Euro. Laut der Deutschen Bank sei aber das Schlussquartal "in Ordnung" gewesen, die Kostensenkungen, der konservative Ausblick und ein starker Free Cash Flow lassen die Aktie günstig erscheinen. Daher wird sie weiterhin mit einem unveränderten 12-Monats-Kursziel von 23 Euro zum Kauf empfohlen.



Discount-Call-Optionsschein mit Strike bei 14 Euro und Cap bei 16,50 Euro

Der Discount-Call-Optionsschein der DZ Bank auf die Evonik-Aktie mit Basispreis 14 Euro und Cap 16,50 Euro, Bewertungstag 20.12.24, BV 1, ISIN: DE000DJ2F1K9, wurde beim Evonik-Aktienkurs von 16,83 Euro mit 1,67 - 1,77 Euro gehandelt.

Steigt der Aktienkurs zum Bewertungstag auf 16,50 Euro oder darüber, dann wird der Wert des Calls auf 2,50 Euro (+41 Prozent) zulegen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 20 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Evonik-Aktie mit Basispreis 20 Euro, Bewertungstag 18.9.24, BV 1, ISIN: DE000HC9D799, wurde beim Evonik-Aktienkurs von 16,84 Euro mit 0,13 - 0,23 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs bis Mitte Juni auf 19 Euro zulegen, dann wird der handelbare Preis des Calls bei ansonsten unveränderten Marktparametern auf ca. 0,45 Euro (+95 Prozent) steigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,20 Euro

Der Open End Turbo Call auf die Evonik-Aktie von HSBC mit Basispreis und KO-Marke bei 14,20 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG41AY1, wurde beim Evonik-Aktienkurs von 16,84 Euro mit 2,68 - 2,70 Euro taxiert.

Wenn die Evonik-Aktie bis Mitte Juni auf 19 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf ca. 4,54 Euro (+68 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.

Autor: Thorsten Welgen



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Evonik-Aktien oder von Hebelprodukten auf Evonik-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

