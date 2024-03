Linz (www.anleihencheck.de) - Bei der gestrigen Zinssitzung in Polen wurde der Leitzins - wie vom Markt bereits eingepreist war - nicht gesenkt, sondern bei 5,75% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation sei im Januar auf 3.9% im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Die Kerninflation liege aber immer noch im Bereich um 4%. Die polnische Notenbank (NBP) habe darauf hingewiesen, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte - aufgrund der Anhebung der Mehrwertsteuer und steigernder Löhne - wieder steigen könnte. ...

