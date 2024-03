BYD heizt den Preiskampf bei Elektroautos in China weiter an. Der E-Kleinwagen BYD Seagull startet zum neuen Modelljahr mit einer neuen "Glory Edition" bereits ab 69.800 Yuan, was umgerechnet rund 8.900 Euro entspricht. Der Basispreis des Seagull sinkt damit gegenüber der letztjährigen Version um 4.000 Yuan (ca. 510 Euro). In den Vorverkauf war der E-Kleinwagen sogar zu Preisen ab 78.800 Yuan gegangen, seitdem ist er sogar 9.000 Yuan oder knapp 1.150 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...