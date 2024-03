© Foto: Mark Lennihan/AP +++ dpa-Bildfunk +++



Bei Amazon häufen sich in diesem Jahr die Insider-Verkäufe. Neben Gründer Jeff Bezos hat auch CEO Andrew Jassy verkauft und das schon zum zweiten Mal. Auch andere Insider machten in den letzten Wochen wiederholt Kasse.Beim E-Commerce-Riesen Amazon häufen sich in diesem Jahr die Insider-Verkäufe. Nachdem sich bereits Gründer Jeff Bezos von Aktien im Wert von über acht Milliarden US-Dollar getrennt hat, verkauft nun auch der aktuelle Chef Andrew Jassy - und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr! Der erste Verkauf eines rund 8,4 Millionen US-Dollar schweren Aktienpaketes wurde Mitte Februar bekannt. Zum Kurs von 168,65 US-Dollar trennte sich der Amazon-Boss von 50.000 Aktien, wie die …