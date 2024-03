© Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte



Der Autozulieferer Continental will mit umfangreichen Sparmaßnahmen die schwächelnde Autosparte wieder ankurbeln. Bislang ist das nicht gelungen und auch die Zukunft sieht herausfordernd aus.Continental rechnet in diesem Jahr mit steigenden Gewinnen, angeführt von Verbesserungen in der angeschlagenen Automobilsparte, wo das Unternehmen Stellen abbaut und Werke schließt. Der Autozulieferer und Reifenhersteller prognostizierte für dieses Jahr eine operative Marge von bis zu sieben Prozent und kündigte für das Gesamtjahr einen Gewinn an, der weitgehend den Erwartungen entspricht. Während die Automobilsparte der Konkurrenz hinterherhinkt, entwickelt sich der Reifen-Bereich von Continental gut. …