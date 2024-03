Die Uelzener hat ihre Hundehaftpflichtversicherung überarbeitet. Das Grundprodukt kann optional um einen Best-Leistungs-Zusatzbaustein ergänzt werden. Grundsätzlich können alle Hunde, unabhängig von Alter und Rasse, versichert werden. Die Uelzener Versicherungen haben Änderungen in ihrer Hundehaftpflichtversicherung bekannt gegeben. In dem Tarif können grundsätzlich Hunde aller Rassen und Altersstufen versichert werden, so das Unternehmen. Das beinhaltet auch sogenannte Listenhunde und Hunde mit ...

