Solana Kurs Prognose: Wie weit kann der SOL-Preis noch steigen?

Die Geschichte von Solana ist selbst auf dem breit aufgestellten Krypto-Markt äußerst ungewöhnlich. Nachdem die Kryptobörse FTX - einer der damals größten Anteilseigner des Solana-Projekts - Insolvenz anmelden musste und der Gründer und CEO Sam Bankman-Fried sogar lebenslänglich ins Gefängnis musste, fiel der SOL-Token in ein scheinbar bodenloses Loch. Zwischenzeitlich wurde Solana sogar für einen Preis von unter 10 US-Dollar gehandelt. Von diesem Preisniveau ist die Kryptowährung mittlerweile wieder weit entfernt, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird SOL zu einem Preis von 140,52 US-Dollar gehandelt.

Doch wie weit kann Solana nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate noch steigen und ist es realistisch, dass schon bald die Marke von 200 US-Dollar überschritten wird?

Solana-Markt zeigt sich mit volatilen Eigenschaften

Bei einem Blick auf den Solana-Chart der letzten Woche (siehe Bild unten) kann sich der SOL-Token zwar mit einem positiven Verhalten auszeichnen, doch wird hier auch die recht hohe Volatilität des Krypto-Coins deutlich. So steht Solana aktuell in den vergangenen sieben Tagen mit einem Plus von 8,93 % dar, doch fiel der SOL-Preis erst vor zwei Tagen von einem Spitzenwert von 141,99 US-Dollar innerhalb weniger Stunden auf 118,86 US-Dollar. Das entspricht einem Minus von über 16 % innerhalb kürzester Zeit.

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Die Gründe hierfür dürften in erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass viele Anleger, die in den vergangenen Monaten in den SOL-Token investiert hatten, nun erste Gewinne realisieren wollten. Trotzdem scheint der Hype rund um das Solana-Netzwerk auch weiterhin ungebrochen, denn weitere Preisanstiege sind ein klares Zeichen dafür, dass bullisch eingestellte Investoren derzeit überwiegen.

Hierfür spricht auch die aktuelle Entwicklung der letzten Stunden. So konnte der Solana Kurs seit heute Morgen stetig weiter steigen und sich von der Marke unter 130 US-Dollar auf mittlerweile über 140 US-Dollar erheben. Kein Wunder, dass sich immer mehr Anleger fragen, wohin genau die Reise für den SOL-Token gehen kann. Immer häufiger wird gerade auf Social Media die Marke von 200 US-Dollar erwähnt, die Solana als Nächstes in Angriff nehmen könnte. Doch wie realistisch ist eine solche Einschätzung?

Kann Solana schon bald die Marke von 200 US-Dollar überschreiten?

Der Hauptgrund, warum Solana sich selbst nach einem so großen Schicksalsschlag wie der Pleite von FTX erholen konnte, dürfte auf die innovative Blockchain-Technologie des Netzwerks zurückzuführen sein. So bietet die Solana-Blockchain eine hohe Skalierbarkeit, die in Verbindung mit besonders schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten ein ideales Netzwerk für Krypto-Überweisungen darstellt. So kann Solana bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) bieten. Zum Vergleich: Bitcoin liegt bei etwa 7 TPS, Ethereum bei 30 TPS. Selbst der Zahlungsdienstleister VISA schafft gerade einmal 24.000 TPS.

Solana under $200 doesn't even make sense at this point



We are literally onboarding normies into memecoins daily



We are the retail chain, everyone knows Solana



Higher, much higher - Cozy ?he Caller (@cozypront) March 7, 2024

Hinzu kommt die Tatsache, dass die hohe Skalierbarkeit auch die Kosten für eine Überweisung im Solana-Netzwerk günstig hält. Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass vor allem Meme-Coins wie BONK oder Dogwifhat (WIF) eine hohe Popularität in der Krypto-Welt erhalten konnten. Denn selbst Kleinanleger, die nicht viel Geld investieren möchten, haben so eine preisgünstige Möglichkeit erhalten, um am Krypto-Markt teilzunehmen.

All diese Faktoren sprechen dafür, dass Solana auch in Zukunft eines der relevantesten Ökosysteme bieten wird und die Anzahl der täglichen Nutzer weiter steigen dürfte. So könnte auch der SOL-Token merklich von dem Hype um günstige Transaktionen und Meme-Coins profitieren. All dies deutet darauf hin, dass ein Preis von 200 US-Dollar pro Solana-Token in Zukunft nicht nur möglich, sondern äußerst wahrscheinlich ist. Bleibt nur abzuwarten, wie lange diese Entwicklung dauern wird und ob sogar noch höhere Beträge erreicht werden.

Solana-Meme-Coin SMOG explodiert über 330 %

Ein gutes Beispiel für einen Meme-Coin, der über die Solana-Blockchain unglaubliche Zuflüsse verzeichnen kann, ist Smog ($SMOG). Das noch junge Krypto-Projekt wurde erst im Februar 2024 auf den Markt gebracht, konnte seitdem jedoch schon besonders starke Veränderungen durchleben. Alleine in den letzten 24 Stunden ist der $SMOG-Token um 33,82 % gestiegen. Noch bullischer sieht es im Blick auf den Wochenchart aus, denn in den letzten sieben Tagen hat sich der Smog-Coin um satte 333,71 % verbessert. Ein unglaublicher Wert, der selbst Dogecoin (DOGE) oder Shiba Inu (SHIB) hinter sich lässt und das große Potenzial von $SMOG aufzeigt.

Jetzt die Smog-Webseite besuchen!

Der Smog Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Doch was genau ist Smog überhaupt? Hierbei handelt es sich um einen Meme-Coin auf dem Solana-Netzwerk, der sich allerdings von den klassischen Meme-Projekten abzuheben weiß. So gibt es eine ausgeklügelte Airdrop-Kampagne, die nicht nur über die verschiedenen Social-Media-Kanäle ausgetragen wird. Stattdessen können interessierte Airdrop-Jäger über das Zealy-Questboard eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben erledigen und hierfür Erfahrungspunkte (genannt "XP") erhalten. Diese wiederum müssen gesammelt werden, um dadurch Zugang zu den verschiedenen Airdrops zu erhalten.

Smog ist bereits auf vielen Trading-Plattformen zu finden. Wer sich jedoch dazu entschließt, den $SMOG-Token über die offizielle Webseite zu erwerben, der erhält noch einmal 10 % Rabatt auf alle Käufe. Hinzu kommt ein offizieller Staking-Pool, der aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 42 % bietet. Es lohnt sich also, jetzt in Smog zu investieren und am Hype teilzuhaben.

Jetzt in $SMOG investieren und 10 % Rabatt sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.