CREST Investment: Berlins Sonnenseite - Wohnräume am Wasser

Mit CREST Investment realisieren Daniel und Marvin Wegner Immobilienprojekte auf Spitzenniveau.

Top-Lagen, betörende Ausblicke und hochwertige Extras - die Villen und Luxusapartments der CREST Investment GmbH vermitteln ihren Bewohnern ein einmaliges Wohn- und Lebensgefühl. Dafür hat sich das Unternehmen auf exklusive Immobilienprojekte spezialisiert. Überwiegend in Berlin, vor allem aber am Wasser.

Gerade an Letzterem besteht in Berlin kein Mangel - an passenden Objekten jedoch schon. Daher haben sich die beiden Macher von CREST, Marvin Wegner und dessen Vater Daniel, aufgemacht, dem immer stärker wachsenden Kreis an kaufkräftigen Erwerbern und Mietern die entsprechenden Träume zu erfüllen: Villen mit direktem Wasserzugang, ein Penthouse mit Panoramablick oder der großzügige Zweitwohnsitz am lauschigen See in Brandenburg.

Eigene Bootsanleger

Luxuswohnungen gibt es in Berlin viele. Doch CREST wartet mit Highend auf - und das fast immer in spektakulärer Wasserlage. Geschäftsführer Marvin Wegner sagt daher zur Geschäftsstrategie: "Wir bauen fast nur noch am Wasser". Und da verfügen Berlin und Umland über naturgemäß zwar begrenzte, doch vielfältige Potenziale: Wannsee und Müggelsee, Havel und Spree, Halensee und Tegeler See bis hin zum Scharmützelsee in Bad Saarow, wo CREST ebenfalls mit einem Vorhaben auf der Halbinsel Alte Eichen präsent ist. Letzteres tatsächlich ein Traumgrundstück mit gleich zwei Stränden.

Mit dieser feinen Auswahl und der Umsetzung auf höchstem Niveau hat sich CREST ein eigenes Segment erarbeitet. Für ihre betuchte Klientel erschließen die Wegners besondere Grundstücke und so sind die architektonischen Lösungen einzigartig - bis zu ganz handfesten Aspekten in puncto Lebensqualität: Alle Objekte am Wasser verfügen nicht nur über Ausblicke auf verträumte Seen, romantische Flussläufe und Kanalufer, sondern oft auch einen Bootsanleger. Schließlich möchten viele von Wegners Käufern und Mietern die Gewässer von Hauptstadt und Umland mit dem privaten Wasserfahrzeug erkunden.

Alles im Haus - ein Team von Spezialisten

2016 gegründet, strebt die Firma nichts Geringeres an als den Gipfel - eine der Wortbedeutungen des englischen Begriffes "Crest". Ganz oben befindet sich auch die Qualität. Von Beginn an hat Daniel Wegner in all seinen Objekten auf erlesene Bauteile und hochwertige Verarbeitung gesetzt: "Schöne Dinge und Materialien, deren Wertigkeit man direkt fühlt."

Qualität bis hin zur Detailverliebtheit war und ist für ihn nie verhandelbar, sondern eine Philosophie, die er auf viele Geschäfts- und Lebensbereiche übertragen und an Sohn Marvin weitergegeben hat. Sie kommen zwar selten zum Reisen. Doch wann immer sie unterwegs oder gar in Übersee sind, halten sie Ausschau nach internationalen Trends und Vorbildern. Daniel Wegner achtet auf alle Facetten - und voller Begeisterung kann er sich noch genau erinnern, wie er einst in einem Moskauer Hotel auf der für ihn besten Matratze der Welt geschlafen hat.

Wannsee, Grunewald, Tegeler See

Vier spektakuläre Bauten stehen stellvertretend für das edle Portfolio aus rund 20 Objekten:

•Butterflyhouses, Liesborner Weg 19, Berlin-Tegel: Dort entstehen zwei zweigeschossige Wohngebäude mit je einer Wohneinheit. Die Butterflyhouses werden so platziert, dass sie die Hanglage des Grundstückes ausnutzen und so mit dem Gelände verschmelzen. Moderne Bäder, bodentiefe Fenster, Einbauküche und natürlich Wasserlage - selbstverständlich alles inklusive.

•Trabener Str. 66, Berlin-Grunewald: Im Villengürtel von Berlin baut CREST auf einem Grundstück direkt am Halensee 900 Quadratmeter luxuriöse Wohnfläche, verteilt auf vier Einheiten mit Tiefgarage. Vielleicht einmalig auf der Welt: Die Mischung aus Natur, Wasser- und Citylage - denn die Adresse ist keine 500 Meter Luftlinie vom Ku'damm entfernt.

•Am Großen Wannsee 4: sechs Luxuswohnungen zur Miete, idyllisch gelegen und zugleich City-nah mit Bootsstegen am Yachthafen.

•Konradshöhe: ein prominentes Grundstück der ehemaligen Seeterrassen mit drei Häusern und 17 Eigentumswohnungen am Tegeler See

Begehrter Geschäftspartner - und auf Wachstumskurs

CREST vermietet auch. Das Bestandsportfolio ist - ohne große Aufmerksamkeit zu erwecken - massiv angewachsen. Projektentwicklung und Vermietung halten sich mittlerweile sogar die Waage. Das bedeutet auch, dass CREST die Betreuung der Mieter übernimmt, die zwar anspruchsvoll, doch nicht schwieriger seien, wie Marvin Wegner sagt: "Wir haben es hier nur stärker mit dem Nachmanagement zu tun. Innerhalb der Wohnung gibt es viel mehr umzubauen und zu organisieren."

Insgesamt wird bei den gut zwei Dutzend Projekten - abgeschlossen, in Planung und in der Umsetzung - ein dreistelliger Millionenbetrag bewegt. Das Geschäft entwickelt sich so rasant, dass sogar die Financial Times CREST im Jahr 2021 zu den 1000 schnellst wachsenden Unternehmen in Europa zählte. Geschäftspartner sind ebenso begeistert von der Erfolgsbilanz und Expertise der Wegners. Ihr Ruf in der Branche: "Die machen etwas Tolles, hier möchte ich dabei sein." Schließlich kreieren die beiden Nachhaltiges und Werthaltiges. Der Anspruch und gleichzeitig das Versprechen: "Wir verwirklichen einzigartige Bauwerke und schaffen neue Wohnansprüche", berichten die beiden einhellig.

Enthaltene Werte: DE0009653386