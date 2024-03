Zürich (www.anleihencheck.de) - High-Yield-Anleihen hatten einen guten Start in das Jahr 2024, so Axel Potthof, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich.In den ersten beiden Monaten seit Jahresbeginn hätten sich die Spreads um mehr als 30 Basispunkte eingeengt, getrieben von positiven Nachrichten bei den Unternehmensgewinnen sowie soliden Wachstumszahlen in den USA und Europa. Auch sei eine bessere Konsumentenstimmung festzustellen gewesen als erwartet. Insgesamt hätten sich die Bewertungen der globalen Hochzinsanleihen damit leicht gegenüber dem Jahreswechsel verteuert. ...

