DAX 40 Ausblick: Alle Augen auf Christine Lagarde - Powell erneut im Blick

Am heutigen Donnerstag blicken Anleger gespannt auf die EZB-Leitzinsentscheidung und die anschließende Pressekonferenz mit Christine Lagarde. Auch der für den Freitag erwartete US-Jobbericht dürfte weiterhin seine Schatten vorauswerfen.

Indes ließ sich Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch wie erwartet bei einer Rede vor dem US-Kongress nicht in die Karten schauen. Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihre Füße stillhalten - Spannung vor Pressekonferenz Um 14:15 Uhr dürfte der europäische Währungshüter womöglich vorerst weiterhin nicht an den berüchtigten Zinsschrauben drehen. Aktuell notiert das Leitzinsniveau in der Eurozone bei 4,50 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit Einführung des Euros als Buchgeld im Jahr 1999.

Nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen dürften Anleger die EZB-Pressekonferenz um 14:15 Uhr mit Christine Lagarde. Gut möglich, dass sich Lagarde in puncto Zinssenkungen zu keinen Aussagen hinreißen lässt. Marktakteure rechnen für den Juni mit einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

