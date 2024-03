Kursgewinne über Nacht lassen die Herzen der Börsianer erfreuen. Seit rund einem Jahr geht es mit der Aktie von Cardiol Therapeutics aufwärts. Erst kürzlich hat das Unternehmen von der FDA eine Orphan Drug Zulassung erhalten. Cardiol hat sich auf die Therapie von Herzbeutel- und Herzmuskelentzündungen spezialisiert. Weitere Daten werden in Kürze veröffentlicht und Kursrücksetzer sind daher eine Einstiegsgelegenheit. Die Liste der heutigen Kursgewinner auf Tradegate führt aktuell mit einem Anstieg von 121 % auf 3,48 EUR das Biotechunternehmen Immuron an. Im vorbörslichen Handel in den USA wurden zum jetzigen Zeitpunkt bereits mehr als 1,9 Mio. Aktien gehandelt. Das Unternehmen hat positive Ergebnisse für das Präparat Travelan® erhalten und am Morgen veröffentlicht. Das Produkt wird zur Behandlung von Durchfallkrankheiten eingesetzt. Dieser Markt ist groß. Aus dem Grund hat das US-Verteidigungsministerium die Phase-2-Studie mit 3,43 Mio. USD unterstützt, um Eignung und Dosierung für US-Soldaten in Entwicklungsländern zu evaluieren. Ein Unternehmen mit Blockbuster Potenzial ist Defence Therapeutics. Mehr dazu im Artikel.

Den vollständigen Artikel lesen ...