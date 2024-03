EQS-Ad-hoc: audius SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

audius SE: Veröffentlichung erster vorläufiger Zahlen für 2023 und die Prognose 2024 bis 2026 mit weiterem Wachstum der Gesamtleistung auf mehr als Euro 115 Mio.



Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2023 steigt auf Euro 78,4 Mio. (Vorjahr Euro 73,9 Mio.)

EBITDA mit Euro 7,6 Mio. aufgrund von Investitionen leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr Euro 7,9 Mio.)

Prognose 2024: Wachstum bei Gesamtleistung und Ergebnis für 2024 erwartet

Mittelfristziel bis 2026: Wachstum der Gesamtleistung um über 50% auf mehr als Euro 115 Mio.

Weinstadt, 07.03.2024. Die audius SE blickt mit den vorläufigen Zahlen auf ein weiteres Rekordjahr zurück. Wie in den Vorjahren ist es trotz der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch im Geschäftsjahr 2023 gelungen die Gesamtleistung weiter zu steigern.



Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen erzielte der audius Konzern eine Gesamtleistung von Euro 78,4 Mio. und steigerte diese damit um 6% (Vorjahr Euro 73,9 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte Euro 7,6 Mio. und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (Vorjahr Euro 7,9 Mio.). Trotz allgemein gestiegener Kosten, Investitionen in das neue Geschäftsfeld Mobil Device Management und einem im zweiten Halbjahr hohen Krankenstand betrug die EBITDA Marge weiterhin knapp 10%.



Ebenfalls sehr erfreulich entwickelte sich der Auftragsbestand zum 31.12.2023 mit einem abermals gestiegenen Wert in Höhe von Euro 56,8 Mio. (Vorjahr Euro 50,3 Mio.).



Für das laufende Jahr plant audius auf Basis des hohen Auftragsbestands mit einer unveränderten Fortsetzung des Wachstumskurses. Die Gesamtleistung soll organisch auf über 85 Mio. Euro steigen. Das Unternehmen rechnet mit einer steigenden Marge im Vergleich zum Vorjahr und erwartet ein operatives Ergebnis EBITDA von mehr als 8,5 Mio. Euro.



audius veröffentlicht auch seine neuen Mittelfristziele für die nächsten 3 Jahre bis 2026. Diese beinhalten neben den Wachstumsmöglichkeiten des aktuellen Kerngeschäfts und den im letzten Jahr getätigten Investitionen auch zusätzliches Wachstum durch Akquisitionen. audius wird den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre weiter fortsetzen und durch gezielte Übernahmen mit Augenmerk auf profitables Wachstum sein Technologieportfolio weiter ausbauen. So strebt der Vorstand bis Ende 2026 ein Wachstum von über 50% auf mehr als Euro 115 Mio. an.



Der finale Geschäftsbericht des audius Konzerns wird am 23. April 2024 veröffentlicht.





Über audius



Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine ITK-Gesellschaft, die weltweit aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne.

Bei der Betreuung von mehreren hunderttausend IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die mehr als 600 Mitarbeiter an über 20 Standorten - davon 15 in Deutschland - fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe.

Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



