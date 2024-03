Merck mit sinkendem Ergebnis nach dem Corona-Boom

Werbung







Merck verschlechtert seine Finanzkennzahlen. Die Prognosen für 2024 sehen vielleicht etwas besser aus, die Investoren sind vorsichtig.



Während der Boom-Jahre um Corona sorgte eine angestiegene Nachfrage noch für gute Zahlen. Dies ist nun vorbei, für das abgelaufene Jahr sind die Umsatzerlöse um 5,6% auf 20,99 Mrd. Euro gefallen. Die Rentabilitätskennzahlen EBIT und EBITDA sind gleich zweistellig gesunken. Auch der operative Cash Flow ist im Vergleich zum vergangenen Jahr 11,2% schwächer. Dennoch bleibt aber zumindest die Dividende stabil.



Die Vorstandschefin bezeichnet 2023 als ein "Übergangsjahr". Für das laufende Jahr erwartet der Pharma- und Spezialchemiekonzern ein leichtes bis moderates organisches Wachstum, was zu positiven Umsatz und EBITDA-Veränderungen führen könnte. Bis jetzt sind die Investoren mit dem Zahlenwerk und dem konstanten Dividendenvorschlag (von 2,20 Euro je Aktie) nicht voll zufrieden, heute fällt die Aktie um 1,5%.









