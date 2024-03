Der März startet am KMU-Anleihemarkt erneut mit Änderungsvorschlägen für Anleihebedingungen. Mit der Huber Automotive AG und der Agri Resources Group möchten zwei weitere Unternehmen die Laufzeiten ihrer Bonds verlängern und die Zinskupons anpassen. Solchen und ähnlichen Vorhaben müssen jedoch die Anleihegläubiger erst einmal zustimmen. Meist erfolgt dies in einem ersten Schritt via Abstimmung ohne Versammlung mit einem beschlussfähigen Teilnehmer-Quorum in Höhe von mindestens 50% des ausstehenden Anleihevolumens sowie bei Nicht-Erreichen dieser Zielmarke in einer zweiten Präsenzversammlung mit einem heruntergesetzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...