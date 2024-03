ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen an den Umsatz und das operative Ergebnis im Kerngeschäft (Core Ebitda) weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Matthew Weston am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Nach dem starken Lauf der Aktie seit Jahresbeginn könnten die überschaubaren Hinweise auf eine Erholung des Life-Science-Geschäfts indes ein wenig enttäuschen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:17 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905