Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Norwegen nimmt über eine Anleihe (ISIN NO0013148338/ WKN A3LUH0) frisches Kapital in Höhe von 24 Milliarden Norwegischer Kronen (NOK) auf, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,625% und werde erstmalig am 13.04.2024 gezahlt. Als Fälligkeitstermin sei der 13.04.2034 vorgesehen. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen handeln. Fitch verleihe ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 07.03.2024) (07.03.2024/alc/n/a) ...

