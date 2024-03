Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die bisherige Handelswoche verlief relativ ruhig, die Marktteilnehmer warten auf die am Donnerstagnachmittag anstehenden Wirtschaftsdaten beidseits des Atlantiks, so die Börse Stuttgart.Im Euro-Raum würden mehrere Staaten ihre Inflationsdaten veröffentlichen, in den USA würden frische Preisdaten zum persönlichen Konsum auf die Anleger warten. Marktbeobachter würden von diesen Daten Aufschlüsse über die nächsten Zinsschritte der Notenbanken erwarten. ...

