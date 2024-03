Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Baumaschinen-Hersteller Caterpillar emittiert eine Anleihe (ISIN US14913UAF75/ WKN A3LVBT) im Volumen von 800 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Anleger würden während der Laufzeit einen Kupon von 5,05% erhalten. Die halbjährliche Auszahlung beginne am 27.08.2024, fällig werde diese Anleihe am 27.02.2026. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit würden jeweils 1.000 Nominale betragen. Von Fitch gebe es ein A+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 07.03.2024) (07.03.2024/alc/n/a) ...

