Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Anfang März haben Anleger die Möglichkeit, in zwei Xtrackers-ETFs auf indische Wertpapiere mit günstigeren Konditionen zu investieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die DWS hat die jährliche Pauschalgebühr beim Xtrackers India Government Bond UCITS ETF (ISIN IE000QVYFUT7/ WKN DBX0RZ) von 0,38 auf 0,33 Prozent und beim Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF (ISIN LU0514695187/ WKN DBX0G0) von 0,75 auf 0,19 Prozent gesenkt. Der erstgenannte ETF vollzieht die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nach, der Zugang zu festverzinslichen indischen Staatsanleihen bietet. Die Indexbestandteile werden physisch erworben. Der andere ETF bildet den MSCI India Index nach, in dem die größten Unternehmen des indischen Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung enthalten sind. Die Abbildung der Index-Performance erfolgt synthetisch mithilfe eines Swap-Partners. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...