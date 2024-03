© Foto: Unsplash



Es ist bisher kein gutes Jahr für Apple-Aktionäre. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund zwölf Prozent an Wert eingebüßt. Laut Analysten ist die Aktie stark überverkauft.Die Aktien des iPhone-Herstellers liegen 14 Prozent unter ihrem jüngsten Höchststand. Während der Nasdaq 100 Index seit Jahresbeginn um 7,42 Prozent zulegte, hat die Apple-Aktie rund zwölf Prozent verloren. Vor allem Bedenken über den iPhone-Absatz in China und eine Geldstrafe der Europäischen Union setzten die Titel unter Druck. Der Rückgang um 7,2 Prozent in den vergangenen sechs Tagen hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar vernichtet. Der Markt spekuliert derweil, ob vielleicht Warren …